L’ISIE met en lumière des financements suspects dans le cadre des élections

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a récemment signalé avoir reçu des informations de la Banque centrale concernant des virements financiers significatifs destinés à certains médias privés et associations qui ont sollicité leur accréditation pour l’observation du processus électoral.

Dans un communiqué publié le 22 septembre 2024, l’ISIE a précisé que ces virements, en provenance de diverses entités étrangères, ont été réalisés peu avant et durant la période électorale actuelle, ainsi que lors des élections antérieures.

L’instance a transmis ces informations au ministère public pour un suivi approfondi, dans le cadre de l’évaluation des demandes d’accréditation soumises par ces institutions. Cette démarche vise à vérifier la conformité aux critères légaux, notamment ceux de neutralité, d’intégrité et d’indépendance.

Il convient de rappeler que l’ISIE a déjà rejeté les demandes d’accréditation des associations « Mourakiboun » et « I Watch », en raison de suspicions similaires de financements étrangers problématiques.

De plus, l’instance a retiré l’accréditation de la journaliste Khaoula Boukrim, arguant qu’elle n’aurait pas assuré une couverture « objective, équilibrée et neutre » du processus électoral, et qu’elle n’aurait pas respecté le code électoral ni l’éthique de sa profession.

Gnetnews