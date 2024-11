Liverpool : Les supporters sont furieux pour Salah

Mohamed Salah a vidé son sac. En fin de contrat en juin prochain, le Pharaon s’est exprimé sur son avenir à Liverpool. « Nous sommes presque en décembre et je n’ai pas encore reçu d’offres pour rester au club. Je suis probablement plus parti pour m’en aller que rester. Vous savez que je suis dans le club depuis de nombreuses années. Il n’y a pas de club comme celui-ci. Mais au final, ce n’est pas entre mes mains. Comme je l’ai déjà dit, nous sommes en décembre et je n’ai encore rien reçu concernant mon avenir.» L’international égyptien a ajouté être très déçu de la situation, lui qui aime les fans des Reds. Et l’inverse est vrai. Les supporters du club de la Mersey adorent, pour la plupart, Salah.

D’ailleurs, certains en veulent à la direction du club anglais de ne pas encore avoir prolongé le bail de l’ancien joueur de Chelsea. Le Daily Mail explique qu’ils sont «en colère» et «furieux». L’un d’entre eux a indiqué: « nous sommes dans une situation où Mo Salah, sans doute notre plus grand joueur de tous les temps et le meilleur du monde en ce moment, est en fin de contrat dans 7 mois et doit parler aux médias de sa déception. S’il ne prolonge pas, ce sera complètement impardonnable.» Un autre a, lui, commenté : « si nous ne donnons pas à Mohamed Salah ce qu’il veut, alors nous devons faire tout notre possible pour boycotter les propriétaires et les chasser. C’est la plus grosse erreur que FSG puisse commettre.» Il reste à savoir si les dirigeants de Liverpool changeront d’avis et passeront enfin à l’offensive.