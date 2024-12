LNFP-Discipline : Les sanctions contre l’Espérance de Tunis

La commission de discipline de la Ligue nationale de football professionnel a étudié le rapport de l’arbitre portugais qui a dirigé le match de dimanche dernier entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain.

Les Sang et or ont écopé d’un blâme et d’une amende de 5000 dinars pour jet de projectiles et de fumigènes.

GnetNews