LNFP-DISCIPLINE : L’EspÃ©rance Ã  la caisse

LNFP-DISCIPLINE : L’Espérance à la caisse

Au terme d’une réunion tenue ce lundi, la commission de discipline de la Ligue Nationale de Football Professionnel a décidé d’infliger une amende de 5000 dinars à l’Espérance Sportive de Tunis à cause des fumigènes utilisés durant le derby, adressant aussi un blâme au bureau directeur Sang et or qui devra payer le montant des réparations des dégâts à Rades.

L’Union Sportive de Monastir a reçu les mêmes sanctions suite à son match face à l’ Etoile Sportive du Sahel.

D’autres part, le coach adjoint du Club Africain, Khalil Ben Youssef a écopé de deux matchs de suspension pour son comportement avec l’arbitre Haythem Guirat.

GnetNews