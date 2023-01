LNFP-Discipline : L’EspÃ©rance et le CA passent Ã  la caisse

LNFP-Discipline : L’Espérance et le CA passent à la caisse

La Ligue Nationale de Football Professionnel a infligé aujourd’hui une sanction financière à l’Espérance Sportive de Tunis et au Club Africain. Le club Sang et or a écopé d’une amende de cinq mille dinars, alors que les Rouges et Blancs devront s’acquitter d’une somme de 2500 dt.

Ces deux sanctions font suite aux jets d’objets divers par les supporters de ces deux clubs au cours de la réception de l’Etoile Sportive du Sahel et de l’US Ben Guerdane en championnat de Ligue 1 la semaine dernière.

