LNFP-Dsicipline : Plusieurs clubs passent à la caisse

08-11-2025

La Ligue Nationale de Football Professionnel a infligé aujourd’hui une série de sanctions financières contre des clubs de Ligue 1.

Le Stade Tunisien a écopé de deux amendes d’un total de 12500 dt.

Une sanction de 10 mille dinars a été infligée à l’Olympique de Béja et une de 7500 dt à l’Espérance Sportive de Tunis.

L’AS Marsa et le Club Sportif Sfaxien devront s’acquitter d’une somme de 5 mille dinars.

Une amende de 2500 dt a été infligée à l’Etoile du Sahel et au Club Africain.

Toutes ces sanctions font suite aux jets d’objets divers par les supporters dans les stades.

