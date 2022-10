L’Office des Tunisiens de l’étranger révèle les métiers et fonctions demandés en Belgique

L’Office des Tunisiens de l’étranger révèle, ce jeudi 20 Octobre, les métiers et fonctions les plus demandés en Belgique. Parmi lesquels figurent les agents d’entretien, les experts comptables, les médecins, les architectes, et les ingénieurs en aéronautique.

Sont également demandés les plombiers, menuisiers, et électriciens, des instituteurs, des avocats, et des agents de bâtiments et travaux publics.

Pour obtenir un contrat de travail en Belgique, il faudrait envoyer un courrier aux sociétés de recrutement à travers leur adresse électronique.

Il convient de connaitre les domaines souffrant d’un grand manque de main d’œuvre en Belgique, l’expérience et les aptitudes devront être réunies pour obtenir un emploi.

L’OTE annonce une liste de sites pour la recherche d’un emploi :

*https://www.jobat.be/nl/vacature

*https://www.jobat.be/en

*https://www.linkedin.com

*https://www.glassdoor.com

*https://www.monster.be/en

*https://www.indeed.com

*https://jobs.google.com

*https://www.job.be/nl