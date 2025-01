L’Office National des Fourrages lance un plan d’ajustement pour réguler le marché et soutenir les éleveurs

L’Office National des Fourrages (ONF) a annoncé, en janvier 2025, une série de mesures visant à stabiliser le marché des aliments pour bétail en Tunisie. Parmi les initiatives figure l’importation, dans une première phase, de maïs, qui sera mis en vente à des prix préférentiels, ajustés en fonction de la structure du coût réel. Cette mesure s’inscrit dans une stratégie plus large de régulation du marché des matières premières pour la production d’aliments composés.

Une cellule de suivi pour une meilleure efficacité

L’ONF a également mis en place une cellule de suivi pour surveiller les marchés national et mondial des fourrages. Cette structure vise à garantir la pertinence des décisions prises, tout en explorant des opportunités de diversification et de développement des ressources fourragères en Tunisie.

Des partenariats stratégiques et un soutien aux éleveurs

En parallèle, l’Office a noué des accords avec des coopératives agricoles et des fermes relevant de l’Office des Terres Domaniales pour produire des aliments pour bétail de haute qualité et à prix abordables. Les bonnes conditions climatiques enregistrées cette saison ont permis un développement prometteur des cultures, renforçant ainsi les stocks de fourrages.

Des collaborations avec la Banque Nationale Agricole et le Groupement Interprofessionnel des viandes rouges et du lait sont également en cours pour fournir des vaches laitières aux éleveurs de gouvernorats prioritaires à partir de mai 2025. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du programme national de reconstitution des troupeaux et de soutien à l’efficacité de l’élevage.

Développement de la production locale

Depuis le 2 janvier 2025, l’usine « Chancho » à Gabès, louée par l’Office de l’Élevage, a démarré la production de fourrage concentré à bas prix pour les éleveurs. Une deuxième phase prévoit la production de luzerne, avec l’objectif de développer une filière intégrée pour sa culture et sa valorisation dans la région.

Une régulation publique attendue

Ces interventions marquent un retour de l’État dans la régulation du marché des fourrages, un rôle abandonné depuis 1996. L’ONF, créé en janvier 2024, est un établissement public autonome chargé de produire, importer, distribuer et commercialiser les aliments fourragers. Sa mission inclut également la constitution de stocks de réserve et la mise en œuvre d’interventions pour stabiliser le marché.

Avec ce plan, l’Office espère renforcer la résilience des producteurs face aux crises climatiques et aux perturbations des approvisionnements, tout en assurant un soutien durable aux éleveurs.

Gnetnews