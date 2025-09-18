Logement social : le ministère de l’Équipement intensifie la mise en œuvre de la location-accession pour les familles à revenus modestes

18-09-2025

Mercredi 17 septembre 2025, Salah Zouari, ministre de l’Équipement et de l’Habitat, a présidé une séance de travail dédiée au suivi des procédures visant à fournir des logements sociaux dans le cadre de l’initiative de location-accession et à mettre à disposition des parcelles sociales.

Lors de cette réunion, les différentes étapes administratives et techniques pour la mise en œuvre du programme national ont été passées en revue, notamment l’avancement du premier projet pilote à El Mghira, Fouchana, afin de résoudre les problèmes rencontrés et de garantir le lancement rapide de l’initiative.

Le ministre a exhorté la Société nationale immobilière de Tunisie à publier rapidement les appels d’offres et à démarrer les travaux, tout en encourageant les autres promoteurs publics à lancer leurs projets dans l’ensemble des régions du pays pour répondre aux besoins des citoyens et contribuer à résoudre la problématique du logement social.

Salah Zouari a insisté sur la mobilisation de toutes les compétences et ressources techniques pour assurer le succès de la location-accession, une mesure visant à faciliter l’accès au logement pour les familles à revenus modestes et moyens, leur permettant de régler le coût du logement sous forme de loyers modulés selon leur capacité financière.

La réunion a rassemblé les dirigeants et cadres des principaux acteurs publics du secteur immobilier, notamment la Société nationale de promotion des logements sociaux, l’Agence immobilière pour le logement, ainsi que les directeurs généraux et responsables régionaux de la Société nationale immobilière de Tunisie.

Gnetnews

Fil d'actualités

Logement social : le ministère de l’Équipement intensifie la mis

18-09-2025

Agriculture : La Tunisie a récolté 12 millions de quintaux de cér

18-09-2025

Transport aérien : Le ministre du Transport appelle à renforcer la

18-09-2025

OMS : Les hôpitaux de Gaza au bord de l’effondrement

18-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Logement social : le ministère de l’Équipement intensifie la mise en œuvre

18-09-2025

Agriculture : La Tunisie a récolté 12 millions de quintaux de céréales lors

18-09-2025

Transport aérien : Le ministre du Transport appelle à renforcer la préparatio

18-09-2025

OMS : Les hôpitaux de Gaza au bord de l’effondrement

18-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025