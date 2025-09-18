Logement social : le ministère de l’Équipement intensifie la mise en œuvre de la location-accession pour les familles à revenus modestes

Mercredi 17 septembre 2025, Salah Zouari, ministre de l’Équipement et de l’Habitat, a présidé une séance de travail dédiée au suivi des procédures visant à fournir des logements sociaux dans le cadre de l’initiative de location-accession et à mettre à disposition des parcelles sociales.

Lors de cette réunion, les différentes étapes administratives et techniques pour la mise en œuvre du programme national ont été passées en revue, notamment l’avancement du premier projet pilote à El Mghira, Fouchana, afin de résoudre les problèmes rencontrés et de garantir le lancement rapide de l’initiative.

Le ministre a exhorté la Société nationale immobilière de Tunisie à publier rapidement les appels d’offres et à démarrer les travaux, tout en encourageant les autres promoteurs publics à lancer leurs projets dans l’ensemble des régions du pays pour répondre aux besoins des citoyens et contribuer à résoudre la problématique du logement social.

Salah Zouari a insisté sur la mobilisation de toutes les compétences et ressources techniques pour assurer le succès de la location-accession, une mesure visant à faciliter l’accès au logement pour les familles à revenus modestes et moyens, leur permettant de régler le coût du logement sous forme de loyers modulés selon leur capacité financière.

La réunion a rassemblé les dirigeants et cadres des principaux acteurs publics du secteur immobilier, notamment la Société nationale de promotion des logements sociaux, l’Agence immobilière pour le logement, ainsi que les directeurs généraux et responsables régionaux de la Société nationale immobilière de Tunisie.

