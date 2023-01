L’Olympique de Marseille lorgne Hannibal Mejbri

En Angleterre, The Sun affirme que l’Olympique de Marseille pense à Hannibal Mejbri, le jeune de Manchester United. Le milieu de terrain offensif franco-tunisien, qui a choisi de représenter les Aigles de Carthage, est ainsi convoité par Pablo Longoria et ses hommes, à tel point que, toujours selon la publication, un dirigeant important de l’OM aurait fait le déplacement pour le superviser il y a peu.

Actuellement prêté à Birmingham, le joueur formé à l’AS Monaco réalise une belle saison en Championship, avec 3 passes décisives en 19 rencontres dans la deuxième division anglaise. Ses prestations sont logiquement suivies de très près par les dirigeants des Red Devils, qui pourraient le rappeler de son prêt. « Je suis venu ici pour la saison. Avec United nous parlons après chaque match et pour le moment rien n’a été décidé. J’aime jouer pour ce club, j’aime les fans », confiait récemment l’international tunisien.

Reste cependant à voir si un départ vers Marseille se produirait sous forme de prêt, ou sous forme de vente définitive. Le joueur avait rejoint les rangs mancuniens, il y a trois ans et demi pour environ 10 millions d’euros, et on imagine que les Red Devils ne vont pas vouloir le brader… Reste aussi à voir quelles seront les intentions de celui qui a disputé la Coupe du Monde avec la Tunisie.