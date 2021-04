Longue coupure d’eau ce jeudi à El-Manar, El-Menzah, Nasr…(SONEDE)

La Société nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux(SONEDE) annonce des perturbations et une coupure d’eau, ce jeudi 29 avril à partir de 7h du matin à El Manar 2, 3 et 4, El Menzah 9A, B et C, les zones basses d’El-Nasr 1 et 2, les immeubles de la CNRPS, El Menzah 6, El Menzah 7 la rue des étoiles à El Menzah 8 et Borj Turki.

La SONEDE impute cette coupure à la réparation d’une panne survenue au niveau du canal principal de distribution à El Menzah 9, à l’avenue Taher Ben Ammar (Tunis).

L’eau sera rétablie d’une manière progressive, aujourd’hui à partir de 15 heures.

