Coupure d’eau ce jeudi dans plusieurs cités et quartiers de Tunis (SONEDE)

La Société nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux(SONEDE) annonce des perturbations et une coupure d’eau, ce jeudi 29 avril à partir de 7h du matin à El Manar 2, 3 et 4, El Menzah 9A, B et C, les zones basses d’El-Nasr 1 et 2, les immeubles de la CNRPS, El Menzah 6, El Menzah 7 la rue des étoiles à El Menzah 8 et Borj Turki.

La SONEDE impute cette coupure à la réparation d’une panne survenue au niveau du canal principal de distribution à El Menzah 9, à l’avenue Taher Ben Ammar (Tunis).

L’eau sera rétablie d’une manière progressive, aujourd’hui à partir de 15 heures.

Gnetnews