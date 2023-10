L’opération « Déluge d’Al-Aqsa » se poursuit, le bilan frôlerait les 1000 morts en Israël

L’opération sécuritaire, d’envergure menée par le mouvement de résistance Hamas en Israël, se poursuit. Les affrontements entre les résistants palestiniens et les forces israéliennes font rage dans les colonies à la lisière de la bande de Gaza.

Au troisième jour de l’incursion spectaculaire et inédite, menée par les brigades d’al-Aqsa, aile militaire du mouvement de résistance islamiste Hamas, où des combattants d’élite ont réussi à franchir la frontière d’Israël, et lancé l’assaut contre l’entité sioniste, par voie terrestre, maritime et aérienne, après avoir lancé des milliers de roquettes contre Israël (5 mille), le bilan s’alourdit pour l’entité sioniste, frôlant les 1000 morts.

L’offensive menée par les le Hamas, presque 50 ans jour pour jour, après la guerre du 06 Octobre, dite aussi « guerre du Kippour », est sans précédent de par son ampleur, dans l’histoire du conflit israélo-arabe, brisant le mythe de l’invincibilité de l’Etat hébreu, créé en 1948, en vertu d’une décision onusienne.

L’armée israélienne avait annoncé, dans un bilan officiel, 700 morts, depuis le début de l’opération Déluge d’al-Aqsa, et a publié une liste de 16 nouveaux noms de ses soldats tués, dont un officier de l’unité d’élite, ramenant le bilan à 73 militaires abattus.

Le porte-parole de l’armée israélienne, cité par al-Jazeera, a fait état d’un grand nombre d’otages israéliens militaires et civils, la situation requiert une riposte sans précédent, a-t-il dit.

Effectivement, les représailles de l’entité sioniste ne se sont pas faites attendre. Dès les premières heures de l’offensive, Tsahal a perpétré plusieurs raids sur la bande de Gaza. Le dernier bilan s’élève à 436 martyrs palestiniens, et 2300 blessés.

Le ministère de l’Intérieur palestinien a indiqué que l’occupation est en train d’intensifier son agression contre Gaza, perpétrant des centaines de raids, contre des civils palestiniens.

Netanyahu, désormais assuré du soutien américain, a décrété l’état de guerre dès samedi, et promet « une guerre longue ».

Les Etats-Unis ont annoncé une aide militaire à Israël, et de nouvelles munitions, et ont ordonné à leur porte-avions USS Gerald Ford, le plus gros navire de guerre du monde, de prendre route vers la Méditerranée orientale.

Les pays de la région appellent à la retenue et à la désescalade, craignant que le conflit ne dégénère en une guerre régionale.

