L’UGTT appelle à des négociations sérieuses pour défendre les droits des enseignants

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé, ce mardi, à l’ouverture de négociations sérieuses et responsables en faveur des enseignants, tout en dénonçant la campagne de diabolisation à leur encontre. Dans un communiqué publié le même jour, le syndicat a exhorté à la mise en œuvre des accords déjà conclus, soulignant que ces mesures sont essentielles pour apaiser le climat social et permettre aux enseignants d’accomplir leur mission dans des conditions stables, garantissant ainsi une rentrée scolaire et universitaire sereine.

L’UGTT a réaffirmé son implication directe dans les questions éducatives et son droit à exprimer son avis sur toute réforme ou décision touchant le système scolaire tunisien. Le syndicat a également tiré la sonnette d’alarme concernant la dégradation des établissements éducatifs, universitaires et de formation professionnelle. Le manque de financement et de ressources humaines a conduit à la suspension de l’enseignement de certaines matières depuis plus de trois ans dans plusieurs régions défavorisées. De plus, l’absence de matériel adéquat et l’état de l’infrastructure représentent des défis majeurs pour le secteur éducatif.

Le Bureau exécutif national de l’UGTT a réitéré ses revendications pour une revalorisation des salaires des enseignants, l’élimination de l’emploi précaire, ainsi que la régularisation des suppléants et des contractuels. Le syndicat a également affirmé le droit des enseignants à protester pour défendre leurs revendications légitimes.

Enfin, l’UGTT a dénoncé la persistance des violations des droits syndicaux et des libertés syndicales, notamment à travers l’arrestation et la poursuite judiciaire de certains syndicalistes en raison de leurs activités. Le syndicat a estimé que ces pratiques nuisent au dialogue social et mettent en péril les droits syndicaux.

Gnetnews