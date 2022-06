L’UGTT dÃ©ment l’information relayÃ©e par le journaliste Salah Attia sur Al-Jazeera

L’UGTT dément l’information relayée par le journaliste Salah Attia sur Al-Jazeera

Dans un communiqué paru ce samedi 11 juin, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a voulu démentir les déclarations du journaliste Salah Attia faites sur la chaîne Al Jazeera. Ce dernier avait affirmé que l’armée aurai confié à l’UGTT son refus d’accéder à la demande du président Kaïs Saïed d’encercler ses locaux.

L’UGTT dément formellement cette information et indique qu’il s’agit de mensonges et qu’elle incite à la sédition. « Nous mettons en garde les Tunisiens contre la désinformation qui prolifère ces derniers jours. Certaines parties s’expriment au nom du syndicat et de ses structures dans le but semer la confusion et le désordre. Nous les appelons à s’assurer de la véracité des informations qu’ils relayent et à ne pas répandre les rumeurs surtout durant ce contexte délicat et dangereux que traverse le pays », affirme l’UGTT.

