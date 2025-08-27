L’UGTT rejette toute ingérence étrangère et dénonce les pressions américaines

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a exprimé, mardi, son rejet catégorique de toute tentative d’utiliser son nom comme prétexte à une ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie.

Cette réaction intervient à la suite d’une publication sur la plateforme X d’un sénateur américain, que la centrale syndicale présente comme proche des lobbies sionistes et défenseur de groupes terroristes. Dans son message, l’élu avait évoqué la marche organisée par l’UGTT le 21 août dernier, pour en tirer prétexte à menacer les autorités tunisiennes.

Dans un communiqué, l’UGTT a réaffirmé que le peuple tunisien « possède un haut degré de patriotisme et de conscience », et qu’il ne saurait être instrumentalisé par des forces de « néocolonialisme » cherchant à redessiner les équilibres mondiaux, soumettre les peuples et s’approprier leurs richesses en installant des régimes inféodés.

L’organisation syndicale a également rappelé que la lutte pour la souveraineté nationale est indissociable de celle pour la démocratie, les libertés et la justice sociale, et qu’elle ne peut être menée que par les Tunisiennes et les Tunisiens, en toute indépendance, à l’écart de toute tutelle étrangère.

Enfin, l’UGTT a dénoncé le silence des autorités tunisiennes face à ces menaces, les appelant à adopter une position claire et ferme contre ces ingérences et à mettre fin aux tentatives de mise sous tutelle du pays.

