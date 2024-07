Lutte contre la cochenille de cactus : Plus de 50% des figuiers de barbarie infestés

Lors d’une conférence de presse organisée par le ministère de l’Agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche, Naima Mahfoudhi, responsable de la Direction générale de la santé végétale et du contrôle des intrants agricoles, a alerté sur l’ampleur de l’infestation par la cochenille de cactus dans les plantations de figues de barbarie en Tunisie.

Selon ses déclarations, plus de la moitié des superficies cultivées sont touchées par cet insecte ravageur. Dans certains gouvernorats comme Mahdia et Monastir, l’infestation atteint 100%, tandis qu’elle est d’environ 70% dans les gouvernorats de Sousse et Sfax. Dans le gouvernorat de Kairouan, ce taux s’élève à 50%.

Pour contrôler la propagation rapide de la cochenille de cactus, des mesures ont été prises, notamment la surveillance continue et l’éradication des foyers infectés dans les zones à risque et les zones limitrophes des zones de production. Des équipes spécialisées au niveau des commissariats régionaux au développement agricole ont été mobilisées pour assurer une intervention rapide en cas de détection.

Mahfoudhi a également appelé les agriculteurs et les citoyens à participer activement à la surveillance en informant les autorités locales dès qu’un foyer d’infection est repéré. Des efforts de sensibilisation ont été déployés, incluant la formation de centaines d’agriculteurs sur les méthodes de lutte et l’importance de signaler toute nouvelle infestation.

L’objectif principal de ces initiatives est de sensibiliser et mobiliser la communauté agricole et les citoyens sur l’urgence de contrôler cette menace pour préserver les cultures de figues de barbarie en Tunisie.

Gnetnews