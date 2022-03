Météo : Hausse légère des températures ce samedi

Ce samedi 26 mars 2022 sera caractérisé par un temps passagèrement nuageux avec quelques pluies.

Selon l’Institut national de la météorologie, les températures seront en légère hausse et varieront entre 18 et 24 degrés dans le nord et le centre et atteindront 33 degrés dans le sud.

Le vent sera fort et atteindra 60km/h près des côtes et la mer sera agitée.

Gnetnews