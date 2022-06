Maâloul aux supporters de l’EST : « Vous êtes le joueur numéro 1 »

Le nouveau coach de l’Espérance Sportive de Tunis a adressé un message aux supporters Sang et or à quelques jours du grand derby de la capital qui opposera son équipe au Club Africain à Rades. Nabil Maâloul a incité les fans espérantistes à venir en masse pour soutenir les joueurs : « Vous êtes le joueur numéro 1. Vos encouragements pousseront l’équipe à se donner à fond dans un match d’une importance capitale pour la course au titre ».

GnetNews