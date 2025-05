Mahdia : Arrestation d’un imposteur se faisant passer pour un agent de la STEG

Les unités de la brigade de recherche et d’investigation de la Garde nationale de Mahdia ont procédé, lundi 6 mai 2025, à l’arrestation d’un homme de 34 ans soupçonné d’avoir usurpé l’identité d’un cadre de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), dans le but d’escroquer plusieurs citoyens.

Originaire de Jemmal (gouvernorat de Monastir) et résident dans la délégation de Mahdia, le suspect se faisait passer pour un agent de la STEG, coupait volontairement le courant électrique chez des particuliers, puis leur proposait un soi-disant rééchelonnement de leurs dettes, contre des sommes d’argent qu’il encaissait frauduleusement.

Selon les autorités, l’individu faisait également l’objet de plusieurs avis de recherche pour des affaires similaires, principalement liées à des faits d’escroquerie. Après consultation du parquet, il a été placé en garde à vue. Une enquête judiciaire a été ouverte à son encontre.

Gnetnews