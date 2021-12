Mahmoud Abbas en visite en Tunisie ce mardi

Le président palestinien Mahmoud Abbas sera en visite officielle en Tunisie à partir de ce mardi 7 décembre.

Ce dernier fait suite à l’invitation de Kaïs Saïed, lit-on dans un bref communiqué publié par la présidence de la République.

Les deux hommes discuteront des développements de la cause palestinienne, selon Riyad Al Maliki, ministre Palestinien des Affaires étrangères. Mahmoud Abbas inaugurera également le nouveau bâtiment de l’ambassade palestinienne à Tunis ».

Le chef d’Etat palestinien a entamé ce dimanche , une visite officielle de deux jours en Algérie, visant à « coordonner entre la Palestine et l’Algérie sur l’évolution de la cause palestinienne », et en préparation du sommet arabe qui se tiendra en Algérie en mars prochain.

