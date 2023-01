Majoul se dit fier de se retrouver Ã  Oslo, la ville oÃ¹ la Tunisie a obtenu le Nobel de la paix

Majoul se dit fier de se retrouver à Oslo, la ville où la Tunisie a obtenu le Nobel de la paix

Le président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, (UTICA), Samir Majoul, a affirmé sa fierté de se retrouver à Oslo (Norvège) ; la ville où la Tunisie a obtenu un prix Nobel de la paix en 2015.

Lors d’une rencontre, ce lundi 16 janvier 2022, avec la ministre des Affaires étrangères norvégien, ANNIKEN HUITFELD, dans le cadre d‘une visite tripartite effectuée en Norvège (Gouvernement, UGTT et UTICA), le président de l’organisation patronale a exprimé son « admiration pour l’expérience norvégienne qui allie les exigences du développement et de la croissance économique, et les conditions du progrès et du consensus social ».



« Cette expérience représente un modèle en termes de promotion du rôle des partenaires sociaux, conjointement avec l’Etat, en matière d’action collective, et de responsabilité commune pour bâtir une économie forte et durable, et réunir tous les attributs du développement dans le présent et pour les générations futures ».

Majoul a exprimé son « soulagement envers la coopération entre l’UTICA et la Confédération norvégienne des entreprises dans de nombreux domaines, à l’instar du dialogue social, de la digitalisation et la communication, de la consolidation des chances de la femme, de la formation professionnelle, de la transparence, et la gouvernance des affaires ».

Il a souligné « la détermination de la Tunisie à activer la concertation tripartite en vue de surmonter les difficultés socioéconomiques, de faire réussir les réformes nécessaires permettant de rétablir la cadence de la croissance, de pérenniser les entreprises économiques publiques et privées, de préserver les grands équilibres, et d’assurer une plateforme solide pour la protection sociale ».

Gnetnews