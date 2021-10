Mandat dépôt émis à l’encontre de Samir Bettaïeb et trois autres fonctionnaires du ministère de l’Agriculture

Le juge d’instruction du Pôle Judiciaire et Financier a émis un mandat de dépôt, très tôt ce samedi 30 octobre, à l’encontre de l’ancien ministre de l’Agriculture Samir Bettaïeb. Cette décision concerne également trois autres fonctionnaires du même ministère.

Ils sont impliqués dans une affaires de corruption financière et administrative. Les quatre prévenus ont été laissé néanmoins en état de liberté.

Cette information a été confirmée par Saida Garrache, membre du comité de défense de Samir Bettaïeb, sur les ondes de la radio Diwan FM.

Le lundi 25 octobre, Samir Bettaïeb avait été arrêté et placé en garde à vue avec un conseiller de son cabinet chargé de la bonne gouvernance, des directeurs au ministère de l’Agriculture, le président de la commission des offres et deux membres de ladite commission ainsi qu’un gérant d’une société bénéficiaire d’un marché.

Ils sont soupçonnés d’infractions commises en violation des dispositions législatives et réglementaires garantissant la liberté de participation et l’égalité des chances dans les marchés publics et de blanchiment d’argent. Selon l’agence TAP, les faits sont relatifs à des appels d’offres concernant du matériel informatique au profit du ministère de l’Agriculture. La valeur de cette transaction a été évaluée à plus de 800.000 dinars, rapporte la même source.

Gnetnews