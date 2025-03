Manifestation en cours devant le Palais de Justice : Un appel à la libération des prisonniers politiques et à l’indépendance de la justice

Depuis 10h ce matin, des militants du Réseau Tunisien pour les Droits et Libertés et des proches des prisonniers se sont rassemblés devant le Palais de Justice pour exprimer leur soutien aux détenus et exilés politiques, emprisonnés ou contraints à l’exil depuis plus de deux ans.

A quelques heures du procès de ces derniers, les manifestants revendiquent plusieurs mesures urgentes :

-Respect du droit à la défense et fin des procès injustes.

-Indépendance de la justice et cessation de son instrumentalisation au service du pouvoir.

-Libération immédiate des prisonniers et prisonnières d’opinion.

-Arrêt de la répression contre les opposants et garantie de la liberté d’expression.

-Ouverture audiences au public et à la presse pour assurer la transparence.

-Fin des discours de haine et d’incitation à l’hostilité à l’égard des opposants.

-Poursuite des responsables de la corruption, plutôt que d’emprisonner ceux qui s’opposent au régime.

Gnetnews