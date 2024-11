Manouba: DÃ©mantÃ¨lement d’un rÃ©seau de trafic de drogues et saisie de 1 kg de cocaÃ¯ne (VidÃ©o)

Manouba: Démantèlement d’un réseau de trafic de drogues et saisie de 1 kg de cocaïne (Vidéo)

Dans le cadre de ses efforts continus pour cibler les réseaux de trafic de drogues et poursuivre les individus impliqués dans leur gestion, les unités de l’administration centrale de lutte contre les drogues de la Garde nationale, relevant de la direction des affaires judiciaires à Ben Arous, ont réussi, le 12 novembre 2024, à démanteler un réseau spécialisé dans la vente de diverses substances narcotiques dans un quartier du gouvernorat de Manouba.

Au cours de cette opération, trois membres du réseau ont été arrêtés et 1 kilogramme de cocaïne a été saisi, ainsi qu’environ 3000 comprimés de médicaments psychotropes. De plus, des quantités variées de cannabis et d’héroïne ont été récupérées, ainsi qu’une moto utilisée pour le transport et la distribution de ces substances.

Suite à l’examen du dossier par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Manouba, il a été ordonné le maintien en détention des suspects pour des infractions liées aux drogues et au blanchiment d’argent. Deux autres individus faisant l’objet de l’enquête sont toujours recherchés, et des efforts sont en cours pour leur arrestation.

