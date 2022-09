Maroc : Le Raja ne décolle pas ! Benzarti : « Je suis prêt à partir »

Après trois matchs disputés en championnat, le Raja de Casablanca n’a toujours pas obtenu de victoire. Son bilan affiche deux matchs nuls et une défaite. Les Verts n’ont pas réalisé un aussi mauvais début de saisons depuis plusieurs années et le coach tunisien, Faouzi Benzarti a déclaré : « Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Quelque chose ne tourne pas rond à l’intérieur du groupe. Je m’excuse auprès de notre formidable public qui ne mérite pas de tels résultats. Mon avenir ? Je suis prêt à rendre le tablier si on juge que je suis la cause de ces résultats très décevants. Je n’ai pas l’habitude à ce genre de situation, mais je comprendrais tout à fait les décisions des dirigeants ».

