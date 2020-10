Mechichi avoue que les rÃ©sultats actuels dans la gestion de la crise sont en deÃ§Ã  des attentes

Mechichi avoue que les résultats actuels dans la gestion de la crise sont en deçà des attentes

Dans la soirée du mardi 27 octobre, Hichem Mechichi a présidé une réunion de la commission nationale de lutte contre le coronavirus.

Celle-ci a permis au chef du gouvernement de prendre connaissance de la situation épidémiologique dans les différents gouvernorats du pays. A cet égard, il a insisté sur la la nécessité de respecter toutes les mesures préventives qui ont été mises en place sur le territoire, aussi bien au niveau national que régional, afin de limiter la propagation du virus.

Toujours selon la présidence du gouvernement, Mechichi considère que les résultats actuels sont en deçà des attentes et à appeler à multiplier les efforts en tirant notamment profit de l’ensemble des capacités scientifiques et technologiques disponibles. Il a également appelé à développer les méthodes de travail afin de mieux gérer la pandémie sur les plans organisationnels et logistiques.

Il a aussi exhorté la population à appliquer rigoureusement toutes les mesures sanitaires et à faire prévaloir la loi contre tous les contrevenants.

