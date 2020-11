Mechichi promet un CMR dans chaque gouvernorat de Tunisie, pour relancer le dÃ©veloppement

Mechichi promet un CMR dans chaque gouvernorat de Tunisie, pour relancer le développement

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a annoncé hier jeudi, à l’ouverture du Conseil des ministres, « avoir autorisé la tenue de la conférence des gouverneurs, samedi prochain, où il sera question de l’état du développement dans les régions, l’établissement d’un calendrier des visites et des conseils régionaux extraordinaires à venir ».

« Cette action sera menée, selon une approche de développement globale, reposant sur l’étude de la situation du développement, et son examen sous ses différents aspects et spécificités, dans un dialogue participatif entre les différents intervenants à l’échelle nationale et régionale », rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

S’agissant des visites attendues aux différentes régions, Mehichi a indiqué qu’elles se feront, via des équipes de travail représentant différents ministères, conduites par un membre du gouvernement. « Le but est de faire le constat de la situation, et de trouver les moyens susceptibles de surmonter les entraves ».

Un CMR sera organisé, dans la foulée, pour chaque région, qui débouchera sur des décisions réalisables, « ce qui est à même de relancer l’emploi et l’investissement, et d’améliorer, concrètement, le niveau de vie des citoyens dans les régions concernées ».

Gnetnews