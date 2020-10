Mechichi sâ€™entretient avec Conte, qui lâ€™invite Ã  se rendre en Italie

Mechichi s’entretient avec Conte, qui l’invite à se rendre en Italie

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a reçu hier soir, lundi 12 octobre 2020, une communication téléphonique, du président du Conseil italien, Giuseppe Conte, qui lui a exprimé son « profond soulagement du niveau des relations entre les deux pays dans tous les domaines, a fortiori que l’Italie est le premier investisseur dans le domaine énergétique, et qu’il y a plus de 800 entreprises italiennes implantées en Tunisie ».

Conte a réitéré, à cette occasion, « le soutien renouvelé à la Tunisie dans tous les domaines, notamment dans ses relations avec l’Union européenne et ses partenaires européens », affirmant la nécessité de l’action commune et de la concertation bilatérale dans les domaines de l’économie, de l’investissement, de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, et de l’émigration clandestine dans la région méditerranéenne, rapporte un communiqué de la Kasbah.

Il a été aussi question « de plusieurs affaires régionales et internationales, d’intérêt commun, notamment la situation en Libye. »

Conte a, par ailleurs, adressé une invitation à Mechichi de se rendre en Italie, à la plus proche occasion en vue de se concerter davantage et d’ouvrir de plus larges perspectives en matière de coopération bilatérale dans les deux pays.

