Mednine accueille la première édition de « Investir à Mednine » : Un levier pour le développement régional

Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a donné, ce lundi 17 février 2025, le coup d’envoi de la première édition de l’événement « Investir à Mednine », qui se tient jusqu’au 19 février à l’espace Al Kalâa. Cette initiative vise à encourager l’investissement privé dans la région et à mettre en avant son potentiel économique auprès des investisseurs et acteurs du secteur.

Lors de l’ouverture, le ministre a souligné les opportunités d’investissement qu’offre la région grâce à ses atouts naturels et sectoriels, notamment dans l’agriculture, la pêche, le tourisme, les énergies renouvelables et les matériaux de construction. Il a également mis en avant les efforts continus du gouvernement pour améliorer l’infrastructure et le climat des affaires, facilitant ainsi l’implantation de nouveaux projets et l’intégration de Mednine dans son environnement national et international.

Des indicateurs économiques encourageants

M. Abdelhafidh a également mis l’accent sur l’amélioration récente de plusieurs indicateurs économiques clés :

-Une croissance de 2,4 % au quatrième trimestre 2024, comparée à la même période en 2023

-Une baisse de l’inflation à 6 % en janvier 2025

-Une hausse de 21 % des investissements directs étrangers en 2024

Ces résultats témoignent, selon lui, de l’impact positif des réformes mises en place pour dynamiser l’économie et attirer davantage d’investissements.

Visites de projets et initiatives locales

En marge de l’événement, le ministre, accompagné du gouverneur de Mednine, Walid Tabboubi, et de plusieurs responsables régionaux, a effectué une série de visites sur le terrain pour constater l’avancement de plusieurs projets:

-Une usine de transformation du lait et de ses dérivés à Koutine

-Deux unités de transformation du marbre et du granit à la zone industrielle de Tajerouine

-Un centre de santé à Ferjaniya, financé dans le cadre du programme de développement intégré

À Zarzis, la délégation a également exploré le pôle d’activités économiques, où sont installées plusieurs entreprises spécialisées dans les technologies avancées, les documents électroniques et les solutions numériques.

