Mercato-ES Tunis : Oussema Bouguerra vers le parc B

Selon plusieurs sources, l’Espérance Sportive de Tunis aurait finalisé le transfert à ses rangs de l’attaquant de l’Olympique de Béja, Oussema Bouguerra. Ce joueur était l’une des grandes révélations de cette saison en Ligue 1. C’est lui qui avait marqué le but de la victoire en finale de la Coupe de Tunisie face aux Sang et or.

Oussema Bouguerra était également en contact avec quelques clubs en Egypte et au Golfe Arabe.