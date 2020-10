Mercato : L’EST garde un oeil sur Badri ! Meziane vers l’USMA ?

L’Espérance Sportive de Tunis compte se séparer de Abderrahmane Meziane durant le mercato estival. Incapable d’arracher sa place depuis son arrivée, l’ancien ailier gauche d’Al Ain pourrait rejoindre l’USM Alger dans les prochains jours. La direction du club de Bab Souika, qui souhaite alléger la masse salariale, cherche à recruter un attaquant de pointe et un ailier droit.

D’après Le Maghreb, les responsables « Sang et Or » seraient intéressés par un retour d’Anis Badri qui ne portera plus le maillot d’Al Ittihad Djeddah. Mais l’ex-meilleur buteur de la ligue des champions disposerait de beaucoup d’offres intéressantes sur le plan financier.