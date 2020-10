Mercato : Rami Bedoui rejoint Ruud Krol

Après une expérience de six mois avec le FK Liepaja, en Lettonie, Rami Bedoui débarque au Koweit. L’ancien défenseur central de l’Etoile Sportive du Sahel et de la sélection tunisienne s’est engagé pour une saison en faveur d’Al Koweiti. A noter que ce dernier est entraîné par l’ancien coach du CSS, de l’EST et du CA, Ruud Krol.

