Météo : Des températures en baisse ce vendredi sur toute la Tunisie

Les conditions météorologiques seront marquées ce vendredi 16 octobre, par une baisse relative des températures avec des maximales oscillant entre 18 et 22° au Nord et au Centre, et entre 24 et 28° au Sud.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit une baisse de l’intensité du vent, avec une vitesse atteignant les 40 Km/ heure, la mer est perturbée dans l’ensemble des espaces marins.

Le temps est partiellement nuageux dans la plupart des régions, avec la possibilité de pluies locales à l’Extrême-Nord.

Gnetnews