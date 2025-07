Météo du mardi 15 juillet : Des orages attendus à l’intérieur du pays

Le temps sera globalement peu nuageux ce mardi 15 juillet 2025 sur l’ensemble du territoire, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie. Toutefois, des développements orageux sont attendus dans l’après-midi sur les régions de l’ouest du centre et du sud, pouvant s’accompagner de pluies éparses, avec une extension possible vers certaines zones de l’est.

Les vents, de secteur est, seront généralement faibles à modérés, mais pourraient se renforcer temporairement sous orages. La mer restera peu agitée.

Côté températures, peu de changements sont à prévoir dans le nord. En revanche, un léger recul est attendu dans les autres régions. Les maximales oscilleront entre 31 et 36°C sur les zones côtières et les hauteurs, et grimperont entre 38 et 44°C dans les régions intérieures.

