Météo du samedi 09 janvier : La hausse des températures se poursuit

Les températures connaîtront une hausse exceptionnelle durant cette période hivernale, et cela à partir de ce samedi 09 janvier 2021 a annoncé l’institut national de météorologie.

Les températures maximales oscilleront entre 24 à 28 degrés dans les régions du nord et de l’ouest, et entre 26 et 30 degrés dans le reste des régions, atteignant les 32 degrés dans le sud-est.

L’INM a fait savoir aussi que les nuages feront leur apparition et seront parfois denses dans les régions du nord et de l’ouest, avec quelques pluies sporadiques. Quant au vent, il sera fort du secteur sud d’une vitesse de 40 à 60 km/h près des côtes, sur les hauteurs et au sud, avec des tourbillons de sable local. En revanche, il sera modéré de 20 à 30 km/h dans le reste des régions. La mer sera très agitée.

Gnetnews