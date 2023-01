Météo du samedi 14 janvier

D’après le bulletin quotidien de l’Institut national de météorologie, le ciel de ce samedi 14 janvier sera marqué par des passages nuageux sur la plupart des régions, et abondants dans les régions du Nord du pays.

Le vent sera fort, entre 40 et 60 km/h près des côtes et faible à modéré, entre 10 et 20 ailleurs.

Di côté des températures, les maximales seront comprises entre 15 et 20 degrés et 12 degrés sur les hauteurs de l’Ouest.

