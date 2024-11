Météo en Tunisie : Pluies éparses et vents forts attendus dans plusieurs régions

L’Institut National de la Météorologie (INM) annonce un temps partiellement nuageux ce vendredi, avec des chutes de pluies éparses touchant d’abord le Centre et certaines régions du Sud, avant de s’étendre dans l’après-midi vers le Nord-Ouest, où elles seront temporairement orageuses.

Des vents du secteur Est souffleront avec une intensité relativement forte, voire localement forte le long des côtes et au Sud, soulevant des tourbillons de sable dans certaines zones. Dans le reste du pays, le vent sera plutôt modéré. La mer sera agitée à très agitée par endroits.

Les températures maximales varieront entre 22 et 26 degrés sur les côtes Est et les hauteurs de l’Ouest, tandis qu’elles oscilleront entre 26 et 32 degrés dans les autres régions, atteignant jusqu’à 34 degrés à l’extrême Sud du pays.

Gnetnews