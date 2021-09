Météo: Hausse des températures pour ce samedi 25 septembre

L’été semble vouloir se prolonger en Tunisie. Alors que l’automne s’est installé depuis quelques jours, l’Institut national de la météorologie prévoit pour ce samedi une hausse des températures.

Ainsi, le mercure oscillera entre 32 et 36 degrés près des côtes, et entre 37 et 42 degrés, dans le reste des régions avec l’apparition de sirocco localement.

La mer sera agitée à cause fort près des côtes tandis qu’il sera plus modéré à l’intérieur du pays. Le ciel sera partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire.

