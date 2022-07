Météo : La chaleur persiste ce samedi 02 juillet

Le temps sera peu nuageux sur la plupart des régions et des cellules orageuses accompagnées de pluies éparses seront observées sur les hauteurs du nord-ouest dans l’après-midi, durant ce samedi 02 juillet 2022.

D’après l’institut national de la météorologue (INM), le vent sera de secteur Est et Ouest faible à modéré se renforçant relativement dans l’après-midi près des côtes nord.

Quant aux températures maximales, elles oscilleront entre 30 et 37 degrés près des côtes et entre 37 et 46 dans le reste des régions et peuvent atteindre les 49 degrés sur le sud-ouest avec des coups de sirocco.

Gnetnews