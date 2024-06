Mise en place de l’horaires d’été pour les administrations publiques en Tunisie

À compter du 1er juillet 2024, les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif en Tunisie adopteront un nouvel horaire de travail estival, en application de la décision prise par le Chef du gouvernement le 30 juin 2017. Cet horaire sera en vigueur jusqu’au 31 août 2024.

Selon cette décision, les bureaux seront ouverts du lundi au jeudi de 08h00 à 14h30, et le vendredi de 08h00 à 13h30. Cette mesure vise à mieux adapter les horaires de travail aux conditions climatiques estivales, tout en garantissant un service public efficace et continu.

Les autorités gouvernementales rappellent aux citoyens de prendre en considération ces horaires modifiés pour planifier leurs visites et démarches administratives. Ce changement vise à optimiser le fonctionnement des services publics et à répondre aux besoins des citoyens de manière plus efficace durant les mois d’été.

