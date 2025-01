Mohamed Ali Nafti en visite de travail en Algérie pour renforcer la coopération bilatérale

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti, se rendra ce lundi 27 janvier 2025 en Algérie pour une visite de travail. Selon un communiqué du ministère, cette démarche reflète la volonté commune des dirigeants tunisiens et algériens de renforcer les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays.

Au cours de cette visite, les discussions entre M. Nafti et son homologue algérien, Ahmed Attaf, se concentreront sur des dossiers stratégiques, notamment le développement de partenariats dans certains secteurs tels que l’énergie, la sécurité alimentaire et hydrique, le transport, le commerce, ainsi que la lutte contre la migration irrégulière.

Les deux responsables examineront également les moyens d’améliorer les services consulaires et de faciliter les déplacements entre les deux pays, dans le but de favoriser une meilleure intégration économique, sociale et culturelle. Cette initiative vise également à répondre aux besoins des communautés tunisienne et algérienne, tant dans leur pays d’origine que dans leurs pays de résidence.

Gnetnews