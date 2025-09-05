Mohamed Ali Nafti plaide au Caire pour une sÃ©curitÃ© arabe fondÃ©e sur la dÃ©fense de la cause palestinienne

Le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res, de la Migration et des Tunisiens Ã lâ€™Ã©tranger, Mohamed Ali Nafti, a pris part, jeudi 4 septembre 2025 au Caire, aux travaux de la 164áµ‰ session du Conseil de la Ligue des Ã‰tats arabes au niveau ministÃ©riel, prÃ©cÃ©dÃ©e dâ€™une rÃ©union consultative consacrÃ©e aux questions rÃ©gionales de sÃ©curitÃ© et de coopÃ©ration.

Lors de son intervention, le chef de la diplomatie tunisienne a soulignÃ© que la sÃ©curitÃ© arabe commune repose sur la nÃ©cessitÃ© de mettre un terme aux Â« crimes de gÃ©nocide, Ã la famine et aux violations graves Â» commis par Â« la puissance occupante Â» dans le but de dÃ©placer le peuple palestinien.

M. Nafti a rappelÃ© que cette rencontre intervient dans une conjoncture exceptionnelle, marquÃ©e par le 80áµ‰ anniversaire de la crÃ©ation de la Ligue arabe, institution qui, selon lui, a toujours portÃ© les aspirations des peuples de la rÃ©gion en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ©, de stabilitÃ© et de prospÃ©ritÃ©.

Le ministre a Ã©galement insistÃ© sur lâ€™importance de mettre en Å“uvre le plan arabo-islamique en coordination avec les instances onusiennes et les pays favorables Ã la cause palestinienne.

La session ministÃ©rielle a dÃ©bouchÃ© sur une sÃ©rie de dÃ©cisions rÃ©affirmant la centralitÃ© de la question palestinienne pour lâ€™ensemble du monde arabe et rappelant lâ€™identitÃ© arabe dâ€™Al-Qods occupÃ©e, capitale de lâ€™Ã‰tat de Palestine. Les ministres ont fermement condamnÃ© les crimes Â« dâ€™agression, de guerre et de gÃ©nocide Â» commis contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, tout en rejetant les dÃ©clarations du gouvernement israÃ©lien relatives Ã son projet de Â« Grande IsraÃ«l Â», perÃ§u comme une menace pour la sÃ©curitÃ© nationale arabe et pour la stabilitÃ© internationale.

Par ailleurs, les chefs de diplomatie arabes ont appelÃ© le Conseil de sÃ©curitÃ© des Nations unies Ã adopter une rÃ©solution au titre du Chapitre VII de la Charte, afin dâ€™imposer le respect de ses propres dÃ©cisions par IsraÃ«l, dâ€™ordonner la fin immÃ©diate des violences contre le peuple palestinien, de garantir lâ€™acheminement urgent de lâ€™aide humanitaire Ã Gaza et dâ€™empÃªcher tout dÃ©placement forcÃ© des Palestiniens hors de leurs terres.

