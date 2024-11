Mohamed Ali Nafti plaide pour un partenariat russo-africain Ã©quitable Ã  la premiÃ¨re confÃ©rence ministÃ©rielle du Forum Russie-Afrique

Mohamed Ali Nafti plaide pour un partenariat russo-africain équitable à la première conférence ministérielle du Forum Russie-Afrique

Lors de la première conférence ministérielle du Forum du Partenariat Russie-Afrique, qui a débuté ce 10 novembre 2024, le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, M. Mohamed Ali Nafti, a pris la parole pour réaffirmer l’importance de renforcer les liens entre la Tunisie et la Russie, tout en mettant en lumière les défis et potentiels du continent africain.

Le ministre Nafti a d’abord rappelé les relations historiques qui lient la Tunisie et la Russie, ainsi que les coopérations existantes dans les secteurs économique, commercial, scientifique et universitaire. Dans le contexte actuel où l’Afrique fait face à d’importants défis sécuritaires et économiques, il a souligné l’urgence d’exploiter les ressources humaines et naturelles du continent de manière autonome, tout en préservant la souveraineté africaine et en favorisant des partenariats équitables fondés sur des intérêts réciproques, en ligne avec l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Il a insisté sur l’importance du partenariat russo-africain dans cette dynamique, en évoquant des projets innovants qui émergent dans des domaines clés tels que la transformation numérique, l’économie verte, l’énergie, la lutte contre le changement climatique, et la gouvernance électronique. M. Nafti a également souligné que ce partenariat pourra s’inscrire dans la durée à condition d’intégrer le soutien du secteur privé, en coordination avec les autorités publiques en Russie et en Afrique.

En outre, le ministre a salué la coopération universitaire entre la Russie et l’Afrique, considérant cette base académique et culturelle comme un levier pour renforcer le partenariat, contribuer à la lutte contre la violence, la pauvreté, et l’exclusion, facteurs souvent exploités par le terrorisme.

Réaffirmant l’engagement de la Tunisie pour la sécurité et la paix en Afrique, il a rappelé la contribution continue de la Tunisie dans les missions de maintien de la paix sur le continent, ainsi que son soutien pour un développement durable, équitable et solidaire au bénéfice de tous.

M. Nafti a également exprimé la position de la Tunisie sur la question palestinienne, appelant la communauté internationale à soutenir les droits du peuple palestinien à établir un État indépendant avec Al-Quds Al-Sharif pour capitale, et à mettre un terme aux agressions menaçant la stabilité du Liban.

En marge de la conférence, le ministre a tenu des rencontres bilatérales avec ses homologues africains et russes pour discuter des relations entre leurs pays et explorer les perspectives de coopération dans le cadre de cet événement Russie-Afrique.

Gnetnews