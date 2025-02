Mohamed Ali Nafti reÃ§oit le Nonce Apostolique du Vatican

Mohamed Ali Nafti reçoit le Nonce Apostolique du Vatican

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, jeudi 6 février 2025, Kuryan Mathew Vayalunkal, Nonce apostolique du Vatican en Tunisie, résidant en Algérie. La rencontre s’est tenue en présence de Mgr Nicholas Lhernould, archevêque de Tunis.

À cette occasion, les deux parties se sont félicitées de l’excellence des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Saint-Siège. Le ministre a réaffirmé l’attachement de la Tunisie aux valeurs de tolérance, de coexistence pacifique et de compréhension interreligieuse, soulignant l’engagement des autorités tunisiennes à garantir le bon fonctionnement des institutions religieuses et éducatives de l’Église catholique dans le pays.

Par ailleurs, Mohamed Ali Nafti a salué le rôle du Saint-Siège dans les efforts internationaux visant à mettre fin au génocide du peuple palestinien et à alléger ses souffrances.

De son côté, le Nonce apostolique a exprimé sa reconnaissance pour la bienveillance dont bénéficie la communauté chrétienne en Tunisie, tant de la part des autorités que du peuple tunisien. Il a également souligné le rôle actif de la Tunisie dans la promotion des valeurs de paix, de solidarité et de tolérance, aussi bien sur son territoire qu’à l’international.

Gnetnews