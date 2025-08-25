Mohamed Ali Nafti rencontre la communauté tunisienne à Djeddah avant la réunion de l’OCI

À l’occasion de sa visite en Arabie Saoudite pour participer à la réunion extraordinaire du Conseil des Ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), prévue à Djeddah le 25 août 2025, Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a rencontré, dimanche 24 août, des membres de la communauté tunisienne et des hauts profils tunisiens résidant dans la ville.

Lors de cette rencontre organisée au siège du Consulat général à Djeddah, le ministre a souligné l’importance que le ministère accorde aux Tunisiens de l’étranger, conformément à l’impulsion et au suivi direct du président de la République, Kaïs Saïed. Il a rappelé l’engagement des autorités à améliorer les conditions de séjour des Tunisiens dans leurs pays d’accueil, à défendre leurs intérêts, à développer les services consulaires et à renforcer leurs liens avec la patrie.

M. Nafti a également salué le rôle actif et constructif de la communauté tunisienne en Arabie Saoudite, qu’il a présentée comme un « pont de communication civilisationnelle et culturelle » entre les deux pays et leurs peuples.

La rencontre a été l’occasion d’un dialogue interactif avec les membres de la communauté, qui ont exposé leurs préoccupations et proposé des idées pour améliorer les services consulaires. Le ministre a réaffirmé l’importance de développer des mécanismes permettant de renforcer ces services et de créer des conditions favorables au séjour et à l’intégration des Tunisiens dans le Royaume.

