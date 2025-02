Mohamed Ali Nafti rencontre la communautÃ© tunisienne aux Ã‰mirats Arabes Unis

Mohamed Ali Nafti rencontre la communauté tunisienne aux Émirats Arabes Unis

Le 4 février 2025, à l’occasion de sa visite officielle aux Émirats Arabes Unis, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a rencontré des membres de la communauté tunisienne et des compétences nationales établies aux Émirats. La rencontre s’est tenue à la Résidence de Tunisie à Abou Dhabi, en présence de Tunisiens exerçant dans divers domaines professionnels.

Dans son discours d’ouverture, le ministre a rappelé l’importance que le Président de la République accorde à la communauté tunisienne à l’étranger, soulignant sa volonté de garantir un accompagnement adéquat et un accès facilité aux services consulaires. Il a encouragé les membres de la communauté à maintenir une communication étroite avec les ambassades et consulats de Tunisie à Abou Dhabi et Dubaï, tout en renforçant les liens sociaux, culturels et éducatifs entre les membres de la communauté à travers diverses activités.

Cette rencontre a également été l’occasion pour le ministre de prendre connaissance des préoccupations de la communauté tunisienne et de discuter des propositions visant à améliorer les canaux de communication avec les représentations diplomatiques. M. Nafti a insisté sur le rôle essentiel des Tunisiens établis aux Émirats dans le développement du pays et la promotion de son image à l’international.

Le ministre a ensuite rencontré les cadres et agents de l’Ambassade de Tunisie à Abou Dhabi ainsi que ceux du Consulat Général de Dubaï. Il a pris connaissance du fonctionnement de ces structures et a souligné l’importance de renforcer leur coordination pour améliorer l’accompagnement des Tunisiens à l’étranger, ainsi que les services administratifs qui leur sont destinés. Il a également évoqué les efforts pour mieux faire connaître la Tunisie à travers sa culture, ses atouts touristiques et ses opportunités d’investissement.

Dans le cadre de cette visite, M. le Ministre a également rencontré des responsables d’entreprises émiraties intéressées par les opportunités d’investissement en Tunisie. Il leur a présenté les avantages de l’environnement des affaires en Tunisie, en mettant en avant les secteurs porteurs tels que les énergies renouvelables, la numérisation des services dans le domaine de la santé et le développement des infrastructures.

