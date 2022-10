Mohamed Kouki : « Le Club Africain ? Aucun contact officiel… »

Après avoir quitté le banc de l’Olympique de Beja, quelques jours avant le coup d’envoi du championnat, le coach Mohammed Kouki a expliqué les raisons de sa décision, aux micros d’IFM : « Je suis l’enfant du club. J’ai tout donné et durant les préparations, j’ai constaté qu’il y a des facteurs qui peuvent impacter le rendements des joueurs. J’ai préféré me retirer. Ce n’est pas un problème d’argent. Je n’a rien demandé aux dirigeants et je considère que j’ai fais mon devoir. Mais, parfois, il faut faire des choix. La rumeur du Club Africain ? Tout ce que je peux dire c’est que je n’ai pas été contacté de façon officielle. L’Arabie Saoudite ? C’est une piste que j’étudie sérieusement ».

