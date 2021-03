Mohammed Jilani : « Elhouni ? Snobé par Al Ahly et le Zamalek »

L’agent de l’attaquant espérantiste, Hamdou Elhouni a confié à ON Sports qu’avant de rejoindre les Sang et Or, il a proposé le joueur à Al Ahly et au Zamalek. Mohammed Jilani a déclaré : « Les deux clubs égyptiens ont snobbé le joueur et l’ont complètement ignoré. L’ex directeur des transferts d’Al Ahly, Mohammed Fadhl n’a pas donné suite à notre demande, mais Houssam Ghali était très intéressé par le profile d’Elhouni. L’année dernière, Hamdou a été sollicité par Pyramids FC, Al Ahly et le Zamalek mais il a préféré rester à l’Espérance avec une clause libératoire de 3,5 millions de dollars. S’il décide de partir, ce sera pour l’Europe ou un championnat du Golfe ».

GnetNews