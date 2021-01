Mokhtar Tlili : « Je suis la boîte noire du football tunisien »

« Mon combat et les dessous du football tunisien ». C’est le nom du livre que l’ex coach, Mokhtar Tlili s’apprête à publier.

Le personnage, très controversé du sport tunisien en a parlé sur les ondes d’IFM : « Ce sera un ouvrage qui résumera une très longue carrière en Tunisie et à l’étranger. J’y raconte mes succès et mes déboires. Je suis la boîte noire du football tunisien. Je vais dévoiler les magouilles, la corruption et tout ce que les clubs, dirigeants et même les supporters refusent de regarder en face. En Tunisie, nous aimons caresser dans le sens du poils et nous avons du mal à admettre nos défaillances. Ce livre sera le miroir qui reflétera la réalité du football tunisien ».

GnetNews